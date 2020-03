Pelea en redes entre Pizarro e Higuera

El origen de la enemistad entre Rodolfo Pizarro, jugador del Inter de Miami, y José Luis Higuera, actual comentarista de televisión, se remonta un par de años atrás cuando ambos eran parte de Chivas y se filtró información acerca de un adeudo entre la directiva y los jugadores.





¿Cómo surgió la enemistad entre Pizarro e Higuera?





En abril de 2018, varios jugadores retomaron en redes noticias de algunos medios señalando que la directiva, con Higuera como CEO del Rebaño en ese entonces, les debía un porcentaje de la prima prometida por ganar el doblete un año antes. Esto fue por lograr la Copa MX y el título de Liga ante Tigres.





Higuera revela lo que pagó Chivas por Alexis, Mier y Molina José Luis Higuera admitió que le iba al América pero hoy es de Chivas 'a muerte'.





Al finalizar ese torneo Clausura 2018, Pizarro fue transferido a Monterrey y comenzó una serie de declaraciones contra el CEO, a quien señalaba como responsable de su salida de Chivas.





"Llegaron un domingo después del partido contra León (Jornada 17, Clausura 18) y me dijeron que ya estaba vendido desde hace como cinco meses. Después me volví a reunir con la directiva y me dijeron que ya no entraba en planes, que ya estaba en Monterrey. Cuando me fui no me dieron ni las gracias", dijo a la cadena Fox.





Ni Higuera ni Vergara me dieron las gracias: Pizarro





La venta de Pizarro a Rayados molestó tanto a la afición que hasta lanzaron campañas para evitarlo, situación que el propio jugador dijo no era un tema de recursos económicos.





"No, por dinero no es", escribió Pizarro en su cuenta personal de Twitter el 3 de junio de 2018. El 5 de agosto escribió que a él no le habían preguntado si quería salir.





"A mí no me preguntaron si yo me quería quedar en Chivas. Me vendieron a Monterrey sin avisarme. A mí Higuera, De Anda y Vergara me dijeron que no entraba en planes y nunca me dieron las gracias ni se despidieron de mí".





El pleito renació en 2020





Tras el conflicto e intercambio de declaraciones estos días en redes sociales, Higuera abundó sobre la salida del mediocampista a Rayados porque había acabado su ciclo.





"Era una necesidad y él necesitaba también salir, con él, dos torneos más nos fue pa'l perro, lugar 17 y 15... había terminado su ciclo", dijo para ESPN.





'Algún día volveremos a Chivas'; Pizarro y Almeyda se confiesan en videollamada José Juan Macías llama ídolo a Rodolfo Pizarro tras pleito con Higuera en Twitter.





"Rodolfo es un gran jugador, con buenas características, pero hasta ahí. Para mí no tiene etiqueta de ídolo, ni en Chivas, Pachuca ni Monterrey. Le deseo que tenga muchos nuevos pasos de baile porque quiere decir que va a meter muchos goles".





Higuera señaló que el tema de las primas, que habría originado el pleito, no fue un tema personal: "Cuando el problema de las primas se dieron lesiones, que espero no lo hayan tomado personal y era un activo".





CON INFORMACIÓN TOMADA DE MEDIO TIEMPO: https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/como-nacio-la-enemistad-entre-higuera-y-pizarro