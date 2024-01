Patinadora rusa es suspendida 4 años tras dar positivo a dopaje

La patinadora rusa Kamila Valieva, se encuentra de nueva cuenta en el ojo público, debido a dar positivo a la prueba de dopaje que sacudió a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

Ahora, en este 2024, la patinadora acaba de ser condenada a cuatro años de suspensión, que empiezan a contar a partir del 25 de diciembre de 2021, así lo anunció el Tribunal Arbitral del Deporte.

Se sabe que desde en un principio, la joven de 17 años no fue sancionada por la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) por considerar que no había cometido "ninguna falta o negligencia", no contabilizarán desde la fecha en la que entra en vigor la sanción, añadió el TAS, quien es la máxima jurisdicción del deporte mundial.

El caso que sacudió los juegos de Pekín no se centraba en saber si Valieva había o no violado el código antidopaje, puesto que la joven patinadora nunca contestó su control positivo a finales de 2021 a la trimetazidina, una sustancia que mejora la circulación sanguínea y que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) incluyó en su lista de productos prohibidos en 2014.

Dopaje en la patinadora rusa

Esta sustancia se detectó en el cuerpo de Valieva en cantidad minima y la patinadora, que entonces tenía 15 años, invocó una "contaminación a través de los tenedores" compartidos con su abuelo, tratado con trimetazidina tras recibir un corazón artificial y persona que lleva a los entrenamientos diarios a la joven deportista.

El TAS, al término de una audiencia a puerta cerrada que comenzó en septiembre y se retomó en noviembre, consideró sin embargo que Valieva "no fue capaz de establecer" con pruebas suficientemente convincentes que no se hubiese dopado "intencionadamente".

Nada más anunciarse la sanción, la AMA calificó de "imperdonable" el dopaje en niños. "Los médicos, entrenadores u otros miembros del personal de apoyo reconocidos culpables de suministrar sustancias que mejoran el rendimiento de menores deberían hacer frente a la mayor severidad del Código Mundial Antidopaje", reclamó la instancia con sede en Montreal.

Autoridades rusas se proclaman ante la suspensión

Rusia, por su parte, calificó de decisión "política" la sentencia del TAS.

"Se declaró la guerra al deporte ruso", denunció horas después el Comité Olímpico Ruso, que añadió en un comunicado que "desde hace mucho tiempo es imposible contar con la objetividad y la imparcialidad".

El caso, no obstante, no ha acabado, ya que Valieva tiene 30 días para apelar la sanción ante un Tribunal Federal Suizo, aunque únicamente por motivos jurídicos, antes de que la decisión del TAS sea definitiva. Sobre todo, el TAS no ha decidido sobre las consecuencias de la descalificación de la deportista con efecto retroactivo. Valieva, antes de que saliese a la luz su positivo, ganó el oro olímpico en la prueba por equipos en los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín.