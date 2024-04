Partidos de la Liga MX: te decimos por dónde y a qué hora verlos este fin de semana

Estamos a pocas jornadas de que termine la fase regular del Clausura 2024 de la Liga MX; con varios equipos ya sin aspiraciones a repechaje, la fase final del torneo comienza a tomar forma, y todo indica que será una liguilla bastante atractiva.

Este fin de semana, los partidos Monterrey vs Tigres y América vs Toluca suenan para ser los más atractivos, sobre todo porque estos equipos se juegan no solo la posibilidad de ir a liguilla directa, sino también el demostrar que pueden aspirar a cosas más grandes a pesar de algunos resultados negativos.

A falta de tres jornadas, así luce la tabla general del Clausura 2024; ¿cómo va tu equipo?

Chivas y Pachuca también será un encuentro que seguro estará lleno de emociones; en contraste, un duelo entre Juárez y Tijuana parecería ya no tener mayor relevancia, tal vez solo para ver si los Xolos, por fin, logran ganar aunque sea un partido en este torneo.

Partidos de la Liga MX y dónde verlos este fin de semana

Viernes 12 de abril

Querétaro vs Mazatlán / 19:06 horas / Estadio Corregidora

TV: Azteca 7, Fox Sports

Plataformas: VIX

Necaxa vs Santos / 21:00 horas / Estadio Victoria

TV: TUDN

Plataformas: VIX

Puebla vs Cruz Azul / 21:00 horas / Estadio Cuauhtémoc

TV: Azteca 7, Fox Sports

Plataformas: VIX

Sábado 13 de abril

Pachuca vs Chivas / 17:00 horas / Estadio Hidalgo

TV: Fox Sports, Claro Sports

Plataformas: VIX

América vs Toluca / 19:05 horas / Estadio Azteca

TV: Canal 5, TUDN

Plataformas: VIX

Monterrey vs Tigres / 21:10 horas / Estadio BBVA

TV: Canal 5, TUDN

Plataformas: VIX

Domingo 14 de abril

Atlas vs San Luis / 18:00 horas / Estadio Jalisco

Plataformas: VIX

Pumas vs León / 18:00 horas / Estadio Ciudad Universitaria

TV: Canal 5, TUDN

Plataformas: VIX

FC Juárez vs Tijuana / 20:06 horas / Estadio Benito Juárez

TV: Fox Sports

Plataformas: VIX