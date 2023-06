¡Oficial! Messi jugará en el Inter de Miami

Este verano ha traído muchas sorpresas en el mundo del futbol; entre las decisiones que más han llamado la atención está la del delantero Karim Benzema, que apenas hace unas horas anunciaba su llegada a la liga de Arabia Saudita.

Sin embargo, nadie estaba preparado (o tal vez sí) para escuchar de viva voz de Lionel Messi cuál sería su próximo destino tras anunciar su salida del PSG.

Voy a ir a Miami

Hoy, en entrevista para Mundo Deportivo, el astro argentino reveló que su futuro no está en Asia, sino en América, para ser más específicos en el Inter de Miami.

"Tomé la decisión que voy a ir a Miami; faltan cerrar algunas cosas pero decidimos continuar el camino ahí".

Con estas palabras, ´la pulga´ descartó, por ahora, cualquier posible regreso al Barcelona; no porque no tenga cariño por el club, sino por la manera en la que se dio su salida y todo lo que provocó al interior del equipo blaugrana.

"Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo".

Aclaró que en la decisión de ir a Miami tiene mucho que ver lo personal, pues durante los dos años de estancia en París, se distanció de sus hijos, y esta situación abre la puerta a volver a estar cerca de su familia.

??Es oficial: Lionel Messi jugará en el Inter Miami de la MLS.



Vía #LaOralDeportiva. pic.twitter.com/uvC6pNzNEq — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) June 7, 2023

Sobre si tiene o no que ver la cuestión económica, dijo que si por eso fuera la elección habría sido Arabia; "la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero".

Si bien por ahora Messi no tiene pensado en volver a Barcelona, no descarta la posibilidad; lo que sí rechazó es que con él, por ahora, lleguen algunos de los jugadores que dejaron al club catalán al final de la temporada.

Reacciones

El Inter de Miami, en sus redes sociales, ya confirmó con un video muy corto la decisión de Messi de llegar al equipo que no tiene el mejor lugar en la MLS en estos momentos, pues al cierre de la temporada se encuentra en la última posición de la tabla.

El Barcelona también emitió un comunicado, donde dijo que sí hubo una propuesta del club para que el argentino volviera; sin embargo, dijeron entender la postura de Messi "de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años".

Comunicado del FC Barcelona sobre la decisión de Leo Messi de jugar en el Inter de Miami — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 7, 2023