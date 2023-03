No me la creo: Benjamín Gil sobre paliza de México a EU

Benjamín Gil, manager de la novena que representa a México en el Clásico Mundial de Béisbol, aseguró que siempre estuvo convencido que podían derrotar a Estados Unidos, pero nunca imaginó en hacerlo como lo logró el representativo azteca el domingo por la noche.

Benjamín Gil se mostró muy emocionado por el triunfo 11-5 sobre los de las "Barras y las Estrellas" y señaló que la actuación de sus jugadores no le sorprendió porque ante Colombia mostraron un gran nivel, pero su rendimiento se vio opacado por la derrota.

"Te diré sinceramente, me imaginé ganar, pero no creí que estuviéramos, como quien dice a un hit y tres outs de ganar por nocaut contra un rival de la calidad de Estados Unidos.

La verdad que no, te mintiera decir que me lo había imaginado. Lo que te puedo decir sinceramente es que anoche dormí tranquilamente porque sé que jugamos muy buen juego (vs. Colombia), pero las cosas sencillamente no se dieron, la bola no botó a nuestro favor.

Benjamín Gil destacó que la exhibición de México ante Estados Unidos sirvió para demostrar que la nación azteca no solamente cuenta con sobresalientes lanzadores sino también con grandes peloteros que son capaces de anotar y defender.