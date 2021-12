No le interesa a Ana María Macías la UPSL

Después de intentar que su Atlético Veracruz incursionara en la Liga Expansión MX de la Federación Mexicana de Futbol y no se pudiera debido a la problemática del estadio y a lo "ponzoñosa" que dejó la plaza Herrerías, Mohamed Morales y Kuri Grajales, la empresaria Ana María Macías no tiene interés por invertir en otra liga profesional.

Algunos rumores empezaron a correr respecto a que la Consejera Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias podría invertir como accionista en algún equipo del puerto que participe en la United Premier Soccer League (UPSL), lo cual desmintió tajantemente.

"Ya tuvimos la experiencia, nosotros no decimos que está mal ese proyecto, al contrario todo lo que sume valor para los jóvenes es bueno no?, pero nosotros no estamos interesados en la UPSL, porque nuestro proyecto va justamente a potencializar a los jugadores pero con mucha responsabilidad social", declaró la empresaria.

Actualmente Macías Juárez dirige un centro de formación futbolística e integral de alto rendimiento donde trabajan con jovencitas de 15 a 17 años apostando al futbol femenil, incursionando en la Liga Nacional de Jóvenes Talentos, liga que lleva el nombre de un banco español y en la que participan jóvenes de 15 a 19 años.

Negado y vetado

La ingeniera informó que incluso uno de los jóvenes que hoy se forman en su organización ya fue llamado por el club Monterrey, por otro lado lamenta que su proyecto del Atlético Veracruz que estaba diseñado con toda una estructura socialmente responsable haya sido frenado por otros factores.

Cabe recordar que Atlético Veracruz le ofreció a los futbolistas tanto preparación escolar como capacitaciones en diversas áreas, siendo un plan integral que cambiaba el paradigma de ver al futbolista como una "mercancía" a verlo como un ser humano.

"El proyecto se detuvo no por pandemia, sino por problemas políticos en donde el estadio, pues ya sabemos la historia, eso no hizo viable económicamente al proyecto (...) y a parte viene la federación, que dice no permitimos que en Veracruz juegue un equipo de primera división o expansión".

La Federación Mexicana de Futbol especificó a Ana María que se debían cubrir los cargos que se deben de esta plaza, "la plaza, Veracruz, 300 kilómetros a la redonda no puede tener un equipo de primera división o expansión hasta que se cumpla los cargos que tenemos como estado".

Cabe mencionar que dicho veto a la plaza de Veracruz está designado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) según letras de un columnista del diario deportivo Record.