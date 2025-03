Mundial 2026: ¿cuándo saldrán los pósteres de las ciudades mexicanas?

Nueva gran revelación para avivar la emoción rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se realizará en los países de México, Estados Unidos y Canadá de manera conjunta.

La FIFA, órgano rector del fútbol mundial, que siempre está detrás de la organización de estos torneos, compartió mediante sus canales oficiales el primer poster relacionado con la competición.

En cada Copa del Mundo, son siempre diseñados y lanzados pósteres en representación de cada una de las ciudades sede, y la primera que se ha dado a conocer para este próximo torneo corresponde a la ciudad estadounidense de Filadelfia.

? The Official #FIFAWorldCup 26 Host City Poster for @FWC26Philly is here!#WeAre26