Muere QB Tarvaris Jackson en accidente automovilístico

El domingo por la noche, en un accidente automovilístico, falleció el ex quarterback de los Vikingos de Minnesota, Seahawks de Seattle y Bills de Búfalo, Tarvaris Jackson a los 36 años de edad.

De acuerdo a los reportes oficiales, el jugador conducía un Chevrolet Camaro 2012 cerca de Montgomery, Alabama, cuando se impactó contra un árbol y el vehículo se volcó. A pesar de ser trasladado a un hospital local no sobrevivió al accidente.

"Nos entristece compartir el fallecimiento de los antiguos vikingos, Seahawks y Bills QB Tarvaris Jackson. Tenía 36 años" expresaron a través de la cuenta oficial de NFL en twitter.

Asimismo, el club con el que tuvo la oportunidad de disputar su última etapa como jugador de NFL antes de convertirse en entrenador en Tennesse State University, lamentó el sensible fallecimiento, al pésame se sumaron diversos jugadores y equipos que tuvieron la oportunidad de convivir con Tarvaris.

Going to miss you, TJack. pic.twitter.com/91H2K7rm4O