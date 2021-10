¡Mucha acción!

En el campo 2, a las 08:00 horas, se disputará el duelo entre CR Juniors contra Centro Deportivo Cachorros de la categoría juvenil C, a las 09:40 horas, CDF ante Atlas FC de la categoria juvenil A, a las 11:10, CR Juniors ante Club Independiente del Puerto, se juega el duelo entre Camaron loco y Escualos Kids, asi mismo a las 14:30 horas, Halcones ante Escuela Tiburones Rojos, estos rres duelos de la categoría infantil A, a las 17:00 horas, Rayados CR ante Atlético Logroñes de la juvenil C.

En la finca Juniors, en el campo principal, a las 12:00 horas, Lobos JRS ante CDF de la categoría juvenil B.

Para mañana

El domingo en la finca Juniors, en el campo 3, a las 10:00 horas, Lobos JRS ante Atlético Chivería de la categoria juvenil C, y a las 12:00 horas Centro de Formación Cachorros ante Atlético Chivería de la categoria Juvenil B.

En el campo de Futbol La Panchita, a las 12:00 horas, Arsenal ante Leones HDR de la categoria juvenil B y a las 13:30 horas, Arsenal ante Atlas FC de la categoría Juvenil C.

Para cerrar la jornada en el campo de Reino Mágico en el campo 2, 08:30 horas, Selección Tarimoya ante Atlético Legroñes de la categoría juvenil B, a las 10:00 horas, Selección Tarimoya ante Huracanes de la categoria juvenil C, a las 11:40 horas, Cefor Veracruz ante Atlético Natuform de la categoría juvenil C, a las 13:20 horas, Atlético Chivería ante Deportivo Xana, de la caregoria juvenil A, a las 14:50 horas, Académicos Buenavista ante Club Independiente del Puerto de la juvenil B, y finalmente a las 16:30 horas, Académicos Buenavista ante Napoles de la categoría juvenil C.