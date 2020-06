Monarcas Femenil denuncia discriminación y busca claridad sobre mudanza

A través de redes sociales, Diana García, jugadora del equipo Monarcas Femenil, publicó un video para pedir empatía ante la situación que se vive por la posible mudanza, lo que provocó, que varias jugadoras de la Liga mostraran solidaridad, a pesar de las represalias que podría haber por alzar la voz.





García aseguró que, ella tiene sentimientos encontrados e incertidumbre sobre lo que va a pasar. También, mencionó que la capitana mandó ese vídeo y ella solo lo subió, sin embargo, creyó que las demás lo harían de igual manera, pero consideró que tienen miedo.





En ese sentido, lamentó el poco interés que aún se vive en varios clubes hacia los equipos femeniles, lo que provoca que las teman expresarse en temas importantes, como ocurre en esta situación.





Diana enfatizó que como el futbol femenil aún no está consolidado, muchos lo ven como un gasto y varias futbolistas tienen miedo de pronunciarse al respecto, por miedo a que los demás equipos las vean como problemáticas o que las corran y deban buscar en otro lado.





´Han de pensar que si no hablan siguen en el equipo, pero bueno igual una se calla y el día de mañana ya te salen con que no hay equipo, no estás contemplada y adiós. A mí me daría más tristeza quedarme sin equipo por no decir nada, que quedarme sin equipo por decir las cosas como son´, dijo en entrevista para ESTO.





De igual manera, recalcó que lo único que están esperando es que les digan si el equipo continúab en Morelia o si se va a Mazatlán, de manera oficial. Además, enfatizó que nadie la ha buscado, pese a que salieron unas capturas de pantalla donde dicen que se les informó del cambio, pues hasta ´han tachado de mentirosas a las jugadoras´.





A su vez, reveló que Héctor Lara, destituido hace un par de días, era el único que tenía en mente hacer una junta con ellas, aunque en algunos medios trascendió que se haría una junta con el equipo varonil, para ponerlos al tanto de dicha situación.





Por otra parte, finalizó, que los contratos de las jugadoras de Monarcas Femenil concluyeron, justo cuando la mudanza comenzó, lo que las deja en una situación complicada porque Monarcas ya no ya no existe.