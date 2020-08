Miguel Herrera criticó el arbitraje tras derrota ante Monterrey

Miguel Herrera, director técnico del América, nuevamente criticó al árbitro al señalar que la expulsión de Roger Martínez fue injusta, debido a que no fue revisada con el VAR.





Durante una conferencia de prensa, el ´Piojo´ aseguró que la derrota del cuadro azulcrema a manos del Monterrey se debió a las distracciones de los jugadores, sobre todo a balón parado, lo que lo hace dudar para elegir a su once inicial.





´El equipo se ha distraído mucho a balón parado y si no estamos más atentos ahí sufriremos desafortunadamente no estamos concentrados y hacemos un penal tonto, no estamos trabajando con conciencia de marcar al hombre que me toca, después del tercer gol el equipo bajo los brazos, cuando no deberíamos, eso sí molesta y eso si pone en dudas con quién voy a iniciar, debemos jugar con mucho mayor orgullo´, afirmó.





Por otra parte, el timonel les pidió a sus jugadores ser conscientes de la responsabilidad que conlleva jugar en las Águilas, pues la afición es demasiado exigente y recalcó que solo utilizara a los jugadores más determinados, sin importar el nombre.