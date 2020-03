México vs Colombia cancelado por coronavirus

De tres compromisos interesantes que saboreó Gerardo Martino para la primera mitad del 2020, el Tata se quedó sin nada. El coronavirus afectó inicialmente los juegos del Tricolor frente a República Checa y Grecia del 26 y 29 de marzo y ahora se suma el juego del 30 de mayo en Denver frente a Colombia.



Aztecas y cafetaleros coincidieron en que la salud es primero y decidieron cancelar el partido: "A causa del brote COVID-19, Soccer United Marketing (SUM) en coordinación con la Federación Mexicana de Futbol, da a conocer que el partido del 30 de mayo de la Selección Nacional de México contra Colombia en el Empower Field at Mile High de Denver, ha sido cancelado", se informó a través de un comunicado.



El juego queda en el aire: "Ambas federaciones han acordado trabajar para encontrar una nueva fecha y poder jugar el partido durante el presente ciclo mundialista".



La Federación Mexicana de Futbol insistió en que "en este momento lo más importante es cuidar la salud de la afición, jugadores y personal, siguiendo las medidas que han sido recomendadas por las varias agencias de salud".

NATIONS LEAGUE



Al cancelarse los tres juegos del Tricolor, México enfrentaría a Costa Rica dentro de las semifinales de la Nations League con escasa preparación. El partido contra los ticos está planeado para el 4 de junio, mientras que la final es el 7.

JUEGOS CANCELADOS



Partidos Lugar

México vs. República Checa Charlotte

México vs. Grecia Dallas

México vs. Colombia Denver

CON INFORMACIÓN TOMADA DE ESTO: https://www.esto.com.mx/474247-se-cancela-mexico-vs-colombia-en-denver/