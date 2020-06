Messi sobre pandemia: ´ni el futbol ni la vida volverán a ser igual´

En entrevista con El País Semanal, Messi expresó su sentir con respecto a los efectos de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19 y comentó que: ´cree nada volverá a ser igual y le duele especialmente la muerte de los seres queridos de la gente´.

´A casi todos nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo ocurrido. Más allá del confinamiento y de la situación que nos agarró por sorpresa, muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera, como ocurrió con todos aquellos que perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron despedirlos´, detalló el futbolista.

También, enfatizó que hubo muchas cosas negativas en la crisis sanitaria, pero nada peor que las pérdidas de vidas humanas, lo que le provocó una frustración enorme y le pareció lo más injusto de todo. De igual manera, añadió que ´el futbol no volverá a ser igual, pero no solo el futbol, también la vida en general no volverá a ser igual´.

Además, comentó que la vuelta a los entrenamientos, a las competencias y a lo que se hacía de una manera normal, se tendrá que implantar de nuevo, pero de manera progresiva, lo que será una situación inusual para los deportistas y para cualquiera que deba cambiar sus dinámicas de trabajo.

Finalmente, añadió que agradece infinitamente a todas las personas que lucharon para combatir el COVID-19 desde los centros sanitarios.