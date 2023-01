¿Regresará al Barça? Messi no estaría interesado en renovar contrato con el PSG

El campeón del mundo Lionel Messi, quien actualmente juega en el París Saint-Germain desde el 2021, no estaría interesado en renovar su contrato con su equipo actual, donde también se encuentran el francés Kylian Mbapee y el brasileño Neymar. Así lo ha dado a conocer Gerard Romero, reconocido periodista español, a través del canal "Jijantes".

"Hoy la intención de Messi es de no ampliar su contrato. La victoria en el Mundial, hizo cambiar el pensamiento del futbolista y valorar otras cosas para el futuro más inmediato".

La vigencia de su contrato con el equipo líder de la Ligue 1 se vence hasta el final de la temporada en 30 de junio. Muchos han especulado sobre un posible regreso al FC Barcelona; sin embargo, el presidente del club culé Joan Laporta, no ha declarado nada al respecto y prefirió no generar expectativas.

No obstante, el Barça no sería la única opción de Messi para cambiar de equipo, dado que también se encuentran el Inter Miami de la MLS, el Newell´s Old Boys e incluso, se podría dar la posibilidad de que debute en la liga árabe donde juega actualmente Cristiano Ronaldo.

??DIRECTO @JijantesFC



Contamos que HOY, día 23 de enero, HOY.



Leo Messi no tiene intención de renovar su contrato con el PSG.



La victoria mundialista le hizo cambiar el pensamiento al argentino. https://t.co/3KVGW55406 pic.twitter.com/r5U7e1cMf5 — Gerard Romero (@gerardromero) January 23, 2023