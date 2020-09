Luis Suárez debutó con doblete en Atlético de Madrid

Luis Suárez debutó con el Atlético de Madrid marcando dos goles y dando una asistencia en 30 minutos durante el compromiso ante Granada que concluyó con un marcador de 6-1 a favor del Atlético.

Al 70´, cuando Luis Suárez ingresó al terreno de juego, provocó un pase para marcar el 4-0 de Marcos Llorente y marcando de cabeza el 5-0.

Además, previo al gol de honor que anotó Jorge Molina a favor del Granada, Luis Suárez anotó el sexto durante el tiempo extra de cuatro minutos.

Cabe señalar que el charrúa apenas el pasado jueves se despidió del Barcelona, provocando un polémico mensaje de despedida de parte de Lionel Messi, tras seis años de compartir el camerino azulgrana.

´Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores ma´s importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada´, mencionó el argentino en redes sociales.