Tras casi medio siglo, los Nuggets de Denver son campeones de la NBA

Tuvieron que pasar 46 años desde la fundación de los Nuggets de Denver en la temporada 1967-1968 en la extinta ABA pero por fin tras casi medio siglo el equipo de la "Ciudad de la Milla Alta" puede presumir a los cuatro vientos que son los campeones de la NBA.

Esto tras vencer al Miami Heat por marcador de 94-89 en el Juego 5 de las Finales y así imponerse en la serie por el Trofeo Larry O´Brien por contundente 4-1 este lunes por la noche ante la euforia de los aficionados locales en el Ball Arena.

Fue un juego absolutamente tenso en su desarrollo, con muchas imprecisiones de ambos equipos tanto en la distribución del balón como en la eficiencia de tiros de campo.

Tras un breve liderato al inicio del primer periodo, Miami tomó la ventaja y no la dejó ir hasta que quedaban 1:30 minutos por jugar en el tercer periodo cuando un triple de Michael Porter Jr. le dio el liderato parcial a Denver por 69-66.

Sorpresa

Pero lo que no fue sorprendente fue no solamente el héroe de este juego, si no de toda la serie y las últimas ocho campañas de los Nuggets.

El centro serbio Nikola Jokic, quien fue justamente elegido como el Jugador Más Valioso de las Finales, culminando su obra maestra con otra gran actuación al registrar un doble-doble, producto de 28 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias.

Tomando en cuenta las tres grandes ligas en Estados Unidos (NFL, MLB y NBA) esta es la primera vez que la ciudad de Denver, Colorado es la sede de un campeonato de su equipo local.

Ya que los tres Super Bowls que los Denver Broncos han conseguido fueron en las ciudades de San Diego, Miami y San Francisco, mientras que los Colorado Rockies jamás han ganado la Serie Mundial.

Otros jugadores que destacaron a la ofensiva por Denver en el Juego 5 fueron Jamal Murray (14 puntos) y el mencionado Michael Porter Jr. (16 puntos).

Denver puede presumir que son los mejores dentro del deporte ráfaga en Estados Unidos.