Logra Dominic Thiem triunfo dorado

El austriaco Dominic Thiem, que busca regresar a la élite, el estadounidense Ben Shelton y el español Bernabé Zapata lograron este martes el pase a la segunda ronda del Torneo de Estoril.

Thiem batió a su compatriota Sebastian Ofner (3-6, 6-3 y 6-4) para sumar únicamente su segunda victoria de la temporada; Shelton derrotó al francés Constant Lestienne, con un doble 7-5, y Zapata se impuso al portugués Henrique Rocha, 6-4 y 6-2.

Ausencias en Montecarlo

El tenista español Rafa Nadal, lesionado desde el Abierto de Australia, y su compatriota Carlos Alcaraz, número dos del mundo, también con problemas físicos, no participarán en el Torneo de Montecarlo, que marca el inicio de la temporada de tierra batida.

"Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo", afirmó Nadal en una mensaje en su cuenta de Twitter.

"No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de preparación, esperando volver pronto", añadió el tenista español, número 14 del mundo, que ganó el torneo en once ocasiones.

Nadal, que ya fue baja en Indian Wells y el Masters 1000 de Miami, esperaba volver a la competición en Mónaco para la temporada de tierra, pero finalmente ha decidido retrasar un poco más su vuelta a las pistas.