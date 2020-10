´Lo que me falta es el gol´: Jesús Corona

A pesar de ser uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana, Jesús ´Tecatito´ Corona aseguró que le faltan cosas por mejorar, específicamente; su definición.





Durante una entrevista para TUDN, el jugador del FC Porto resaltó que seguirá trabajando para lograr sus objetivos.





´Siendo sincero y hablando en confianza, creo (que lo que me falta) es el gol, tengo que ser más efectivo en el último tercio, definir, pero creo que eso me lo va a dar el trabajo, a lo que he llegado hasta ahora es trabajando, creo que si sigo manteniéndome en esa concentración y mis objetivos, se va a lograr´, expresó Jesús Corona.





De igual manera, mencionó que se siente seguro y satisfecho de su trabajo en el terreno de juego, pues ha sido un jugador constante que se ha puesto metas y las ha cumplido.





´Estoy viviendo un tema de constancia, me estoy sintiendo cada vez mejor conmigo, con mi trabajo. La idea es esa, es ir creciendo cada año, como lo quieras ver, a corto plazo, esa es la idea y por ahora estamos muy bien´, añadió el galardonado a mejor jugador de la temporada.