Listos los octavos de final de la Concachampions 2021

Se realizó el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021, por lo que América, Cruz Azul, Monterrey y León ya conocieron a los rivales que enfrentarán.

Este miércoles Enrique Borja y Óscar Pareja se encargaron de realizar el sorteo y decidir los equipos con los que se medirán los azulcremas, celestes, Rayados y esmeraldas.

Los cuatro equipos mexicanos aspiran a ser los mejores del área y lograr adquirir su boleto para el Mundial de Clubes, luego de que Tigres se impuso como primer representante de Concacaf en llegar a la final.

Cruz Azul se enfrentará al Arcahaie de Haití, el juego de ida es en la isla y el regreso en el Azteca.

Monterrey se medirá ante el Atlético Pantoja de República Dominicana y el León chocará contra el Toronto FC de Canadá.

El resto de los compromisos son: Alajuelense contra el Atlanta United; Deportivo Saprissa de Costa Rica entrenará al Philadelphia Union; El Maratón de Honduras será el rival del Portland Timbers y Real Estelí, ante el Columbus Crew.

The stage is set for 2021 @TheChampions! ?? // #SCCL21 pic.twitter.com/oGUb9USJqK