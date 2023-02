Lista selección de Veracruz para Macrorregional 2023

Un total de 77 judocas integran la selección de la especialidad de Veracruz, que participará en el macrorregional programado del 24 al 26 de marzo en Hidalgo, donde buscarán su pase a los Juegos Nacionales Conade 2023.

El pasado fin de semana se realizó el selectivo estatal de judo y una vez realizado el mismo, la Asociación de Judokas del estado de Veracruz, dio a conocer la representación veracruzana que asistirá al macrorregional de la especialidad.

De esta manera, la representación veracruzana la integran 77 deportistas de las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21, en las dos ramas, de los municipios de Xalapa, Coatzacoalcos, Nogales, Boca del Río, Córdoba, Ciudad Mendoza y Minatitlán.

El macrorregional está programado del 24 al 26 de marzo en Pachuca, Hidalgo, donde los judocas veracruzanos buscarán un lugar para asistir en los Juegos Nacionales CONADE 2023, cuya disciplina vendrá como sede Tabasco.

Juliana Palma Valerio, presidente de la Asociación de Judokas del estado de Veracruz, aseguró que ha aumentado el nivel competitivo de los deportistas, además de que los entrenadores están trabajando muy fuerte.

"Estoy segura de que vamos a hacer un buen papel en el macrorregional, además, porque los cambios que la CONADE hizo en las regiones, la competencia se vuelve más exigente "nos anexaron al estado de Hidalgo que es muy fuerte", subrayó.

Señaló que tratarán de motivar a los judocas veracruzanos para que logren conseguir un buen número de medallas.