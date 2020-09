Lionel Messi ´regresa´ a entrenamientos con el Barcelona

Lionel Messi está de regreso en el Barcelona, pues fue el primer elemento en llegar a los entrenamientos de este día junto a Ronald Koeman, nuevo estratega del conjunto azulgrana.

Cabe señalar que el resto de los miembros de la plantilla arrancaron la pretemporada hace una semana, a excepción de los lesionados y los que tenían compromisos con sus selecciones, sin embargo la decisión del delantero argentino de abandonar el cuadro culé provocó que no asistiera a los entrenamientos.

Debido a la cláusula de rescisión, el Barcelona no le ha permitido salir, por lo que ha regresado a la al entrenamiento que se llevó a cabo a puerta cerrada.

´Mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, el vestuario y para mí´, mencionó cuando comunicó que se quedaba, de acuerdo con Marca Claro.