Leonardo Suárez analiza su salida de América a Pumas UNAM

Leonardo Suárez, el recién llegado atacante de los Pumas de la UNAM, rompió el silencio sobre su salida del Club América y expresó su felicidad por unirse al conjunto universitario.

El extremo argentino, cuyo traspaso se materializó en el último día de registros, destacó que no dudó en aceptar la propuesta cuando le presentaron el proyecto para su participación en el equipo universitario.

"Cuando me enseñaron el proyecto que tenían para mí, para poder estar acá no me lo pensé. Fue muy bueno para mí por lo que yo estaba buscando y estoy muy contento y agradecido de poder estar en esa institución", mencionó Suárez".

En relación con los rumores que sugerían que no se despidió personalmente de sus ex compañeros en el América después de más de un año en su segundo ciclo con los azulcremas, Suárez explicó la dinámica del fútbol y señaló que, aunque no pudo despedirse en persona, lo hizo a través de mensajes y expresó su agradecimiento a la gente del club.

"Yo hablé con todos mis compañeros y nada, todos me desearon lo mejor y quedó una amistad muy grande con todos", comentó.

VE COMPLICADO PARTIDO CONTRA SANTOS

El nuevo jugador de Pumas también abordó el próximo desafío que enfrentará el equipo ante Santos Laguna, un equipo que experimentará un cambio de timonel con la llegada de Ignacio Ambriz al banquillo.

Suárez, quien tiene experiencia en Santos, anticipó un partido complicado y destacó la actitud característica del equipo.

"Santos siempre es un equipo jodido, yo estuve ahí sé lo que lo que es jugar para Santos la actitud que tienen los jugadores. Ese cambio de motivación de energía que que le da un jugador cuando viene un entrenador nuevo siento que no nos la va a hacer nada fácil, va a ser un partido jodido", concluyó Suárez.