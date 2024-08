Leagues Cup 2024: Al momento, así se jugarían los dieciseisavos de final

Está por concluir la fase de grupos de la edición 2024 de la Leagues Cup, torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y de la MLS, y donde los equipos norteamericanos se han visto mucho mejor que los de nuestro país.

Al momento, varios clubes mexicanos ya se despidieron de esta competencia, entre los que destacan Rayados de Monterrey y Chivas de Guadalajara, que estuvieron muy por debajo del nivel esperado.

Con pocos encuentros aún por disputarse, así es como se jugaría la siguiente ronda de la Leagues Cup en su edición 2024.

Así se jugarían los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2024

Cabe recordar que la siguiente etapa de la Leagues Cup será en partidos de eliminación directa; además, tanto el América de México como el Columbus Crew de Estados Unidos, campeones de cada liga, libraron la fase de grupos y ya esperan rival en esta etapa.

Por ahora, son ocho ya los duelo que quedaron definidos para esta fase:

Vancouver Whitecaps vs Pumas

Austin vs LAFC

Galaxy vs Seattle

Necaxa vs San José

Toronto vs Inter Miami

Tigres vs Pachuca

Cruz Azul vs Orlando City

Philadelphia vs Montreal

Por otro lado, estos serían los equipos que ya están esperando rival en los dieciseisavos de final:

DC United vs (por definir)

América vs (por definir)

Columbus Crew vs (por definir)

Portland vs (por definir)

Juárez vs (por definir)

Santos vs (por definir)

Este 05 de agosto, se jugarán los partidos Cincinnati vs NY City; Houston Dynamo vs Real Salt Lake; León vs Colorado Rapids y Toluca vs Kansas City, con lo que quedarían definidos el resto de las llaves y los últimos equipos en entrar a la siguiente ronda.