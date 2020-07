Kobe Bryant aparecerá como portada para la NBA 2K21

Kobe Bryant, la fallecida estrella de Los Angeles Lakers estará en la portada de las ediciones del juego Mamba Forever.

Junto con la estrella de los Portland Trail Blazers Damian Lillard y el novato de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, Bryant es el tercer atleta de portada que anunció la NBA 2K.

Cabe señalar que Kobe también fue el atleta elegido para la portada de NBA 2K10 y la edición Legend para NBA 2K17.

El basquetbolista al igual que su hija Gianna, estaban entre las nueve personas que murieron en un accidente de helicóptero en enero.

Luego de 20 años con los Lakers, Bryant se retiró en 2016 y terminó su carrera con cinco campeonatos de la NBA, dos premios MVP de las Finales, 18 apariciones en el Juego de Estrellas y 33 mil 643 puntos, lo que lo posicionó como el cuarto de la historia en la NBA.

2??4?? Legend. Leader. Champion. We honor Kobe Bryant as our Cover Athlete for the Next Gen Mamba Forever Edition ???? #NBA2K21 pic.twitter.com/OOONVibhvX