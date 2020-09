Kickoff 2020: arranca la NFL con Texans vs Chiefs

Tras largos meses de espera, finalmente la NFL regresará este fin de semana para arrancar la temporada 101 en medio de condiciones inesperadas, debido al contexto de restricciones sanitarias que se vive a nivel mundial por la pandemia.

A pesar de esto, todo iniciará este jueves con la patada inicial de los Kansas City Chiefs y los Houston Texas, mientras se viven cambios importantes en los equipos y una renovación en los favoritos al título.

Cabe señalar que la pandemia provocó la cancelación de todos los partidos de pretemporada y partidos voluntarios, así como el ingreso de público en las tribunas, ya que en el caso de los Chiefs el acceso será muy limitado. Con un aforo del 22 por ciento.

Por lo que se prevé que ambas situaciones puedan impactar directamente en el estado de ánimo y el desempeño de este y varios choques, además de que los equipos se enfrentan a su primer juego desde febrero.

Sin embargo, se espera la participación activa de Patrick Mahomes en esta reedición del encuentro de la ronda divisional de los playoffs de hace ocho meses, cuando encabezó la épica remontada que terminó por llevarlos a su primer Super Bowl en los últimos 50 años.

