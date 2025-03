Ellos son los jugadores de la Liga MX convocados para la Fecha FIFA

Una vez más se pone en pausa el fútbol de clubes, para dar paso a la actividad de selecciones nacionales con la Fecha FIFA. Algunas confederaciones, como Conmebol, continuarán su calendario de eliminatorias mundialistas, y otras como Concacaf y UEFA disputarán sus respectivas Ligas de Naciones.

Que en los próximos días no vaya a haber actividad en clubes no quiere decir que los jugadores no salten a la cancha, pues muchos son llamados por sus selecciones para estos compromisos, y la Liga MX no es la excepción; en nuestro país milita un gran número de futbolistas que representarán a sus países.

¿Quiénes de la Liga MX irán con sus selecciones?

Por la lógica, la selección mexicana es el combinado que más elementos recoge de su liga local. En total, son 27 futbolistas del balompié mexicano los que se pondrán la camiseta de su país, de los cuales 13 irán con el Tri, y 8 pertenecen al Club América, siendo el equipo que más elementos aportó.

En la lista definitiva de Javier Aguirre para afrontar las semifinales de la Liga de Naciones ante Canadá destacan nombres como Luis Ángel Malagón, Alexis Vega y Luis Romo, aquí te dejamos la lista completa.

Luis Ángel Malagón (América)

(América) Ramón Juárez (América)

Israel Reyes (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

(Chivas) Roberto Alvarado (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Jesús Gallardo (Toluca)

Alexis Vega (Toluca)

(Toluca) Carlos Moreno (Pachuca)

Jesús Angulo (Tigres)

Efraín Álvarez (Tijuana)

Por otro lado, varias selecciones sudamericanas como Uruguay, Colombia, Chile y Venezuela también llamaron a elementos que militan en la liga mexicana. Actualmente, podemos destacar a James Rodríguez, referente de los cafeteros y reciente incorporación de León.

Uruguay

Brian Rodríguez (América)

(América) Rodrigo Aguirre (América)

Sebastián Cáceres (América)

Chile

Diego Valdés (América)

Rodrigo Echeverría (León)

Colombia

Cristian Borja (América)

James Rodríguez (León)

Venezuela

Salomón Rondón (Pachuca)

Jhonder Cádiz (León)

Panamá

Adalberto Carrasquilla (Pumas)

José Luis Rodríguez (FC Juárez)

Perú

Pedro Aquino (Santos)

Piero Quispe (Pumas)

Finalmente, podemos destacar que en esta lista hay un europeo. El joven centrocampista de Cruz Azul, Mateusz Bogusz, fue llamado por la selección de Polonia para disputar los primeros partidos de las eliminatorias de UEFA, por lo que podría saltar al campo junto a Robert Lewandowski.