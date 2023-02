Judokas minatitlecos buscarán destacar en el Estatal de los Juegos CONADE

Judokas minatitlecos viajarán este viernes al Puerto de Veracruz, para participar en la eliminatoria Estatal de los Juegos CONADE 2023, que se estarán desarrollando en las instalaciones del Centro de Raqueta Leyes de Reforma.

Lo anterior fue dado a conocer por la profesora Desiree Ramos Cardona quien reveló que los alumnos del Club Calmecac Minatitlán a su cargo que estarán interviniendo en esta justa son: Jade Ramírez Canseco en la categoría Sub 15 58 kilogramos, Porthos Espejel López, Sub 15 48 kilogramos, Diego Yépez Ruíz, Sub 18 50 kilogramos.

Karla Ivonne Pimentel López, Sub 18 +70 kilogramos, Lex Espejel Ramos, Sub18 66 kilogramos, Juan Carlos García Sánchez, Sub 18 81 kilogramos, Isaac Gil Ortiz, Sub 18 90 kilogramos, Edwin Andrés Santiago Chablé, Sub 18 66 kilogramos, José Alberto Perea Luna, Sub 18 73 kilogramos y Samuel Valdivieso Garduño, Sub 21 +100 kilogramos.