Jérémy Ménez reveló que se mantuvo ´dormido´ en el América

Jérémy Ménez, exjugador del América y actual jugador del Reggina de la Serie B de Italia, reveló que en su etapa con el conjunto azulcrema y el Paris FC mantuvo su desempeño y potencial ´dormido´.

Durante una entrevista con Gazzetta dello Sport, el jugador francés detalló que tras su llegada al equipo italiano ´cambió de aires´ y logró demostrar su máximo potencial.

´Dormí durante tres años, luego Reggina me despertó. Redescubrí las ganas de sudar y trabajar duro. No logré adaptarme, no estaba ahí en mi cabeza, quería volver con mi familia. Luego fui al Paris FC, pero sentí que quería estar en un campeonato más competitivo´, expresó Jérémy Ménez.

Aunado a esto, el atacante consideró que se encuentra en buena forma, por lo que podrá jugar tranquilamente en la Serie A.

Cabe señalar que Jérémy Ménez lleva dos goles en 172 minutos en la presente temporada de la Serie B de Italia con el Reggina.