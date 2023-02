'Por respeto, no me enamoraba'; JC Chávez admite infidelidad

Julio Cesar Chávez se ha mantenido en el ojo público por muchos años al ser catalogado por la prensa especializada y la afición como uno de los mejores boxeadores en la historia y el mejor libra por libra en la disciplina en México.

Al ser un referente del deporte nacional podría pensarse que la carrera deportiva de El Gran Campeón paso sin desmedidas para evitar algún desencuentro con la opinión pública, pero es todo lo contrario. Siendo figura del pugilismo nacional entre 1980 y 2005, su vida estuvo minada por la controversia.

Ahora en el retiro, el César del Boxeo sigue dejando algunos desplantes que dan de que hablar al ojo mediático. En esta ocasión, el exitoso expugilista mexicano generó polémica, pues recientemente dio a conocer que le fue infiel a su esposa una y otra vez, aunque eso sí, no se enamoraba ‘por respeto’ a ella.

¿Qué dijo el César del boxeo?

En redes sociales empezó a circular un fragmento de su entrevista con Yordi Rosado, donde el también analista de boxeo para TV Azteca confesó que durante el pico de su carrera fue infiel, pero respetuoso con sus sentimientos hacia su pareja.

Acto seguido el ídolo del deporte mexicano que recientemente recibió el Premio Nacional del Deporte 2022 detalló que dichas infidelidades generaron que su mujer, en aquellos tiempos, le destruyera un auto de lujo, pues Chávez fue a visitar a una de sus conquistas, pero lo siguieron, generando un caos.

"Voy a ver a una morra y mi señora me sigue… el caso es que llega y estaba ahí sentado, lo bueno es que no me agarró con ella; me llegó y ‘así te quería agarrar hijo de tu chingad* madre’ y agarró la cerveza y el carro (un Rolls-Royce) me lo empezó a chocar por atrás… nuevecito”, comentó.

A sus 60 años solo han existido dos mujeres que los han llevado al altar. El primer amor del boxeador mexicano fue Amalia Carrasco, quien dejó su sueño de ser azafata para estar a lado de hombre que apenas iniciaba su carrera en el pugilismo. Producto de su relación nacieron tres hijos: Julio César Chávez Jr. (1986), Omar (1990) y Christian (1993).