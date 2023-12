Itzu Maddy Hernández Pérez alcanza la cima en el Tae Kwon Do

En un logro destacado para la comunidad de Misantla, Itzu Maddy Hernández Pérez, perteneciente a la Escuela Dark Dragon's Misantla, ha alcanzado un hito significativo en su carrera en el Tae Kwon Do al obtener su certificado y cinta negra.

El reconocimiento fue oficialmente conferido tras superar con éxito su examen de grados, un momento trascendental en su trayectoria en este arte marcial.

El examen fue conducido por el maestro Jong Min Kim, junto con otros sinodales presentes en representación de la Asociación Cheng Woo Hoi, Itzu Maddy Hernández Pérez ha dedicado seis años de esfuerzo constante y entrenamiento dedicado para llegar a este nivel, una muestra de disciplina, técnica y condición física en el ámbito del Tae Kwon Do.

Su camino en el Tae Kwon Do

A sus 16 años, Itzu Maddy Hernández Pérez inició su viaje en el Tae Kwon Do, y a lo largo de seis años ha demostrado dedicación, perseverancia y amor por este deporte.

Más allá de una actividad física, lo ve como un estilo de vida, donde ha encontrado amigos que ahora forman parte integral de su vida.

"Me gusta entrenar, me divierto, me gusta mucho competir", expresó la joven atleta, destacando la importancia del compañerismo y la diversión en su experiencia en el Tae Kwon Do.

Su compromiso no se limita solo a los exámenes, ya que también ha participado activamente en competiciones y torneos dentro y fuera del estado de Veracruz, Itzu Maddy Hernández Pérez se ha convertido en un ejemplo inspirador para sus compañeros en Cheng Woo Hoi, instándolos a perseverar en sus metas y a seguir entrenando con dedicación.

Este logro representa un hito significativo para Itzu Maddy Hernández Pérez, quien se destaca como un talento emergente en el Tae Kwon Do y contribuye al prestigio de la Escuela Dark Dragon's Misantla en la escena del arte marcial en la región.