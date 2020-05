Isaac Alarcón confesó que paso de fan a jugador de Cowboys

Luego de que el jugador mexicano Isaac Alarcón fuera anunciado miembro del campamento de entrenamiento de los Dallas Cowboys en la NFL, confesó que siempre fue un equipo al que apoyó durante su etapa con los Borregos del Tecnológico de Monterrey.

"A los Cowboys los veía todos los domingos. No pensaba estar ahí algún día, nunca pensé llegar tan lejos; pasé de ser un fan a un jugador", comentó el liniero ofensivo.

El exjugador de los Borregos aseguró que buscará ser el mexicano número 15 en jugar en la NFL, por esa razón, se esforzará ganarse una exención internacional al escuadrón de prácticas.

"Lo primero que haré cuando llegue a las instalaciones de los Cowboys será dar un recorrido, quiero saber dónde está cada cosa, no he podido recorrer el estadio antes", explicó Alarcón.

A su vez, el mexicano confesó que se entrenó duro para bajar grasa y sumar masa corporal disminuyendo carbohidratos y agregando proteína para ser más rápido en el terreno de juego y tener números favorables en las pruebas.

"No me siento en desventaja por venir del futbol americano universitario mexicano, en el momento en el que estás ahí a tus compañeros no les importa de dónde vengas, el trato es igual, ya depende de lo que haga cada quien", afirmó.

Además, recalcó que su estilo de juego es agresivo y le gusta atacar "ser el primero en estar en contacto, es mi ética de juego, siempre ser primero", concluyó.