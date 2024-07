Inauguración París 2024: estas son las canciones que podría cantar Celine Dion

La reconocida cantante canadiense Celine Dion se prepara para un esperado regreso en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024.

La intérprete, quien ha estado ausente de los escenarios desde 2021 debido a su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, busca deleitar a sus fanáticos en un evento que promete ser espectacular, con la torre Eiffel como telón de fondo.

¿Qué canciones podría cantar Celine Dion en la inauguración?

Entre las posibles canciones que Dion podría interpretar se encuentran algunos de sus éxitos más emblemáticos. "My Heart Will Go On", conocida mundialmente por ser el tema principal de la película "Titanic", es una de las favoritas para el evento.

También se especula que podría interpretar "The Power of Love", un tema icónico que fue homenajeado por Taylor Swift en los Premios Grammy de este año.

Otros posibles temas incluyen "Because You Loved Me", del álbum "Falling Into You" lanzado en 1996, y "I´m Alive", que ganó popularidad por su aparición en la película "Stuart Little 2".

¿Qué otras sorpresas podrían ocurrir en la ceremonia?

La presencia de Celine Dion en París ha generado numerosas expectativas. Desde el pasado lunes, la cantante se encuentra en la capital francesa, donde se le ha visto en compañía de Lady Gaga.

Esto ha dado pie a rumores sobre una posible colaboración entre ambas artistas en la ceremonia de inauguración, donde podrían interpretar juntas "La Vie en Rose".

También te puede interesar... Esto revira hijo de Paco Stanley ante chiste de Mario Bezares sobre asesinato de su padre

¿Cuál es el impacto económico de su participación?

Según informes de medios locales, Dion podría recibir alrededor de dos millones de dólares por una sola interpretación durante la ceremonia. Esta cifra refleja tanto la magnitud del evento como el estatus de la cantante en la industria musical.

Un regreso esperado en una ciudad especial

Celine Dion ha mostrado su entusiasmo por regresar a los escenarios en una ciudad que le fascina. Desde su llegada a París, ha visitado el Museo del Louvre y se ha reunido con la primera dama de Francia, Brigitte Macron.

Este regreso no solo marca un hito en su carrera, sino que también representa un momento especial para sus seguidores y para los Juegos Olímpicos París 2024.