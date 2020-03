Inactividad le costó a Diego Lainez no ir al Preolímpico

Diego Lainez en un principio iba a ser la bandera de México en el Preolímpico, pero la inactividad con su club y la operación de apendicitis lo bajaron de la lista de Jaime Lozano.

El Jimmy explicó la razón por la que el jugador del Betis no estuviera en su lista, a pesar de que hubo negociaciones con el conjunto español para que fuera prestado.

"El tema de Diego tuve la posibilidad de tenerlo en una concentración, me encanta el jugador, por algo esta jugando en Europa a su corta edad, estaban las negociaciones, vino el problema de salud y después hay que tomar decisiones, pensando un poco atrás, Diego como (José Juan) Macías les costó llegar sobre la marcha a un Mundial Sub 20, lo que menos tienes en esa elección es tiempo y traer jugadores que tienen talento pero han estado parados tanto tiempo me hizo tomar la decisión de no tenerlo en esta lista", aseguró Lozano.

Lainez apareció en la prelista de 50 jugadores, pero ya no en la final, mismo caso del defensa del Ajax, Edson Álvarez.

"Esto no quiere decir que si ganamos el boleto no pueda estar en Juegos Olímpicos, claro que sí, ojalá pueda ganar minutos en su equipo, pero fue por eso. El tema de Edson, se ha ganado un puesto en la mayor. Con Diego hablaron hace mes y medio. Todo iba bien y paso esto", comentó el Jimmy.

El caso de Santiago Giménez Otro de los elementos que tampoco apreció fue el ofensivo del Cruz Azul, Santiago Giménez, ya que Lozano se decantó por el elemento del León, Jesús Godínez, a quien dijo conocer mejor.

"La verdad el año pasado lo estuve viendo, pasa un gran momento y para jugar en esos equipos hay que tener mas que calidad, Santiago lo está demostrando, igual (Erick) Aguirre que se está haciendo referente de Santos, el tema de Santi es porque Jesús Godinez tiene mas trabajo con nosotros, titular en Toulon, en Panamericanos, lo conocemos mejor, a pesar del que no es indiscutible en su equipo, esa fue al final la decisión de ir por Godinez que por Santi", añadió.

Ante la no convocatoria de Ismael Govea, asiduo capitán de este equipo, Jimmy dijo ya tener al sustituto, más todavía no lo anunciará.

