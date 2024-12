Impulsa empresario de Misantla a deportistas locales

Iván Aburto Salazar, conocido por su profundo compromiso con el deporte en Misantla, es un claro ejemplo de cómo la iniciativa privada puede jugar un papel crucial en el desarrollo deportivo local, desde su cercanía con los atletas hasta sus patrocinios a nivel profesional, Aburto Salazar ha sido un firme aliado de los deportistas, quienes lo consideran no solo un empresario exitoso, sino un amigo y mentor.

"Me tienen la confianza muchos amigos, no de hoy, sino de muchos años", comenta con orgullo, su historia de apoyo a los deportistas de la región comenzó hace años, cuando conoció a Lobito, un joven boxeador que, con solo 8 años, ya mostraba su potencial, desde entonces, Aburto ha sido parte fundamental en su carrera, brindándole apoyo no solo económico, sino también moral, "ya nos ha ido a representar, no solo a Misantla ni Veracruz, sino al país", señala, refiriéndose a las participaciones internacionales de Lobito, que lo llevaron hasta Guatemala, donde incluso tuvo que enfrentarse a una lesión.

A pesar de los desafíos que implica el deporte, especialmente en localidades donde los recursos escasean, Aburto Salazar ha demostrado una dedicación inquebrantable, en conversación reciente, Lobito le compartió que este sábado volvería a subirse al ring, y Aburto no dudó en ofrecerle su apoyo, "siempre que ha estado a mi alcance, lo he ayudado a él y a mis amigos deportistas, porque hace falta mucho apoyo al deporte", agrega.

Este compromiso con el deporte no es algo reciente, Aburto ha sido un pilar durante años, apoyando a los deportistas y a los niños y jóvenes que buscan destacar en diversas disciplinas, en la Unidad Deportiva de Misantla, Aburto ha sido testigo del creciente interés por el deporte entre los más jóvenes, "si hay 200 niños entrenando, eso quiere decir que tienen ganas, que tienen talento", afirma, subrayando la necesidad urgente de respaldar a estos futuros deportistas para que puedan continuar su camino hacia el profesionalismo.

Una de las historias más emblemáticas de perseverancia que se ha vivido en Misantla es la de los boxeadores del Club Señorial, tras la pérdida de su espacio de entrenamiento en el Auditorio Municipal, debido a la habilitación del lugar como refugio para los militares, los jóvenes deportistas no se dieron por vencidos, en lugar de abandonar el boxeo, buscaron otras opciones y, gracias al apoyo de empresarios como Aburto, hoy entrenan en la cancha del Zotuco., este tipo de esfuerzo refleja el espíritu de lucha que caracteriza a los deportistas misantecos.

"Esto nos dice que son perseverantes, no por el hecho de que les quitaron la oportunidad de entrenar en el Auditorio Municipal, iban a dejar de entrenar, ellos buscaron opciones, y ahí van", señala Aburto con satisfacción, para él, este tipo de historias son las que motivan a seguir impulsando el deporte en la región.

El apoyo de los empresarios y la iniciativa privada, según Aburto, es crucial para que los jóvenes logren sus sueños deportivos, en este sentido, la responsabilidad social se convierte en un motor fundamental, Aburto es un claro ejemplo de ello: su empresa, además de ser un motor económico local, también ha sido patrocinadora oficial del equipo de Tercera División Profesional de Misantla, los Venados, "nos portan con mucho orgullo no solo aquí en Misantla, sino que andan por todo el país, jugando y poniéndonos en la esfera nacional", destaca el empresario.

Este tipo de colaboración entre el sector empresarial y el deporte local no solo beneficia a los deportistas, sino también a los comerciantes, quienes reciben apoyo mutuo mediante la promoción de sus marcas, Aburto concluye diciendo que el esfuerzo conjunto de la comunidad empresarial y los deportistas puede llevar a Misantla y a Veracruz a nuevas alturas, siempre poniendo en alto el nombre de la región y sus habitantes.

Así, Iván Aburto Salazar se erige como un verdadero líder en el fomento al deporte, un ejemplo a seguir para otros empresarios y una figura indispensable para el desarrollo de las futuras generaciones de deportistas en Misantla.