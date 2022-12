Ilusiona a Ochoa nuevo reto en Italia y jugar Mundial en 2026

El portero mexicano Francisco Guillermo Ochoa fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Salernitana de la Serie A de Italia.

En sus primeras palabras frente a medios de aquel país, el arquero se dijo feliz por la oportunidad de "probar fortuna" en una de las ligas más competitivas, además que estaría buscando mantenerse a un buen nivel ante la posibilidad de alcanzar una sexta Copa del Mundo.

"Mi ilusión es jugar el Mundial que se juega en México y poder terminar con ese Mundial", señaló ante medios italianos.

Si bien reconoció que su contrato es solo por seis meses, adelantó que existe la posibilidad de firmar por una temporada más. Ochoa llega al equipo para llenar el espacio que el arquero titular, Luigi Sepe, ha dejado debido a una lesión.

"Fue la dirección la que propuso un contrato por seis meses; en el futbol no es fácil encontrar una propiedad tan honesta y directa (...) Me toca ponerme a disposición del equipo; me gustaría dejar mi huella".

Nuevo reto

Después de jugar a un gran nivel en Qatar 2022, ´Paco Memo´ sabe la responsabilidad que significa ser un ejemplo para muchos jóvenes, motivo por el cual el compromiso que tiene ahora con el club italiano es uno de los más importantes de su carrera.

La Unione Sportiva Salernitana 1919 ocupa actualmente la posición 12 en la Serie A con 17 puntos; el reto para el canterano del América no es menor debido a que tras 15 fechas el equipo solo ha ganado cuatro encuentros.

Cabe recordar que en el Calcio también juegan los mexicanos Hirving Lozano y Johan Vázquez; el Napoli, club del ´Chucky´, actualmente lidera la liga con 41 puntos, mientras que el Cremonese de Vázquez está en puestos de descenso, solo con siete puntos.