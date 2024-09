¿Igual que el Super Bowl? Final del Mundial 2026 tendrá show de medio tiempo

En el Super Bowl ya es histórica la tradición año con año de contar con un artista reconocido a nivel mundial para ofrecer un espectáculo durante el descanso de medio tiempo del partido final, pero en el fútbol internacional, este atractivo se resistía a incorporarse.

Así fue al menos hasta este 2024, cuando en la Copa América celebrada en Estados Unidos se apostó por incluir al medio tiempo un espectáculo a cargo de la cantante colombiana Shakira, durante la final entre Argentina y Colombia.

Pues bien, parece que esta dinámica llegará por primera vez a la Copa del Mundo de la FIFA en su edición de 2026, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, así lo confirmó el organismo rector del fútbol a través de su presidente Gianni Infantino.

Esta idea se aprobó luego de que la FIFA firmase un acuerdo con la empresa Global Citizen, que será la encargada de producir este evento durante la final del torneo que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, el 19 de julio de 2026.

Este proyecto incluirá también el nuevo Mundial de Clubes que se disputará en 2025, también en los Estados Unidos, y reunirá a 32 equipos de las seis confederaciones continentales, por lo que desde un año antes nos daremos una idea de lo que será esta ambiciosa incorporación en la máxima fiesta del fútbol.

Con esto, el Mundial de 2026 aumenta sus posibilidades de ser un torneo histórico: además de subir los cupos a 48 selecciones, y ser el primero organizado por tres sedes, ahora incorporará también un elemento inédito en su historia: un espectáculo estilo Super Bowl.

Also announced today: Under a new four-year partnership with FIFA , Global Citizen will produce the first-ever FIFA World Cup™ final half-time show, which will be held at New York New Jersey Stadium on Sunday, 19 July 2026.



Football fans everywhere will be able to act with... pic.twitter.com/bPi4yWRmHg