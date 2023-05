Histórica racha de jonrones del Cacao Valdez con El Águila

Jesús 'Cacao' Valdez se convirtió en el segundo jugador de El Águila con más jonrones en cinco juegos, detrás del mexicano Jorge Guzmán y aún tiene posibilidades de empatar el récord de todos los tiempos de la Liga Mexicana de Beisbol.

La racha de Jesús 'Cacao' Valdez comenzó el 28 de abril, en el primer juego ante Olmecas en el Beto Ávila, en la cuarta entrada, el dominicano-mexicano en la cuenta de dos bolas, un strike, conectó jonrón al central ante Luis Escobar.

El 29 de abril, en el segundo juego contra la novena tabasqueña, ante Braulio Torres-Pérez, en el cuarto rollo, 'Cacao' con cero bolas, un strike atizó cuadrangular entre izquierdo y central.

El 30 de abril, en el tercer juego ante Olmecas, conectó dos jonrones: el primero en el segundo capítulo, contra Juan Pablo Oramas, con la cuenta de tres bolas, dos strikes, Valdez la depositó por el jardín izquierdo. En la cuarta, le repitió la dosis a Oramas, con el mismo conteo y al mismo jardín.

Ya el 2 de mayo en el Estadio Eduardo Vasconcelos en Oaxaca, ante Guerreros, Jesús Valdez en el duelo ante Adrián del Moral, con una bola, dos strikes, la botó por todo el jardín de la izquierda.

Ahora el 3 de mayo en el segundo juego ante Guerreros, contra el lanzador Luis Miranda, 'Cacao'conectó vuela cercas por jardín central, con el conteo de dos bolas, dos strikes.

Valdez se quedó cerca de empatar el récord de más cuadrangulares (siete) en cinco juegos de la Liga Mexicana de Beisbol, donde curiosamente, el primer jugador en realizar esta hazaña fue el cubano René González con El Águila en 1952.

Después lo lograron Nicolás Castañeda con Tuneros en 1986; Nelson Barrera con Diablos en 1991; Jorge 'Chato' Vázquez de Tigres en 2008; Luis Terrero en 2013 con Diablos; Cory Aldridge con Monterrey en 2014 y Japhet Amador en 2015 con Diablos.

Ahora 'Cacao' está a dos juegos de igualar la marca de todos tiempos de más juegos conectando cuando menos un jonrón (siete), que pertenece a Rick Rentería con Jalisco en 1991 y Jorge Vázquez con Tigres en 2005.

Valdez aún tiene posibilidades de meterse a la historia de Liga Mexicana de Béisbol también en el departamento de más jonrones conectados en seis juegos consecutivos (ocho).

JONRONES DEL CACAO EN 2023

28 de abril vs Luis Escobar · Olmecas Tabasco 29 de abril vs Braulio Torres-Pérez · Olmecas Tabasco 30 de abril vs Juan Pablo Oramas · Olmecas Tabasco 30 de abril vs Juan Pablo Oramas · Olmecas Tabasco 2 de mayo vs Adrián del Moral · Guerreros Oaxaca 3 de mayo vs Luis Miranda · Guerreros Oaxaca

JORGE GUZMÁN

Ahora Jesús 'Cacao' Valdez igualó el récord de Jorge Guzmán con El Águila de Veracruz en 2011.

El cañonero de Ensenada con El Águila, en 2011 conectó seis cuadrangulares en cinco días: (1) 19 de marzo vs Guerreros de Oaxaca, (1) 20 de marzo vs Oaxaca, (1) 22 de marzo vs Minatitlán, (1) 23 de marzo vs Minatitlán y (2) 24 de marzo vs Minatitlán.

El "Negro" Guzmán lo volvió a hacer ese mismo año, meses después, conectó cinco jonrones en cuatro juegos consecutivos: (1) 12 de mayo vs Minatitlán, (1) 13 de mayo vs Minatitlán, (2) 14 de mayo vs Minatitlán y (1) el 15 de mayo vs Minatitlán.

Y en 2012, Guzmán volvió a estar encendido con el bat cuando conectó cuatro cuadrangulares en cuatro juegos consecutivos: (1) 24 de abril del 2012 vs Oaxaca, (1) 25 de abril vs Oaxaca, (1) 26 de abril vs Oaxaca, (1) 27 de abril vs Oaxaca.

OMAR GARCÍA

Previamente a la llegada de Jorge Guzmán, el dominicano Omar García también escribió su nombre en la historia de El Glorioso.

En 2001, el primera base Omar García conectó cuatro cuadrangulares en cuatro juegos consecutivos: (1) 4 de mayo vs Torreón, (1) 5 de mayo vs Torreón, (1) 6 de mayo vs Torreón, (1) 8 de mayo vs Reynosa.

En 2002, repitió la dosis de cuatro batazos de cuatro esquinas en cuatro días: (1) 9 de abril vs Saltillo, (1) 10 de abril vs Saltillo, (1) 11 de abril vs Saltillo, (1) 12 de abril vs Monterrey.

