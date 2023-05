Gustavo Barrales, con la "Querétaro 140" como próximo objetivo

Seguir avanzando es el objetivo para Gustavo Barrales en la 4ta fecha de NASCAR México Series, teniendo participación en la categoría NASCAR Challenge, este 28 de mayo en el Autódromo de Querétaro, en la llamada "Querétaro 140".

Todo listo para que el piloto PEAK, Gustavo Barrales, tome parte en el 4to escalón del 2023 de NASCAR México Series, llegando al óvalo queretano de 1,275 metros de longitud con una competencia a 140 vueltas o 100 minutos de duración este domingo en punto de las 13:30 horas.

Gustavo, ha tenido un regreso importante con el auto #62 PEAK/ Laboratorio Tequis/ BH Fitness, logrando acumular un total de 51 puntos con una carrera menos. Siendo una buena oportunidad para meterse entre los 10 mejores del campeonato en caso de lograr una suma importante de unidades.

Antes de llegar al momento cumbre, el potosino deberá enfrentar una larga jornada el día sábado, la cual incluye doble práctica para cerrar con la sesión de calificación en donde se decidirán los lugares de salida de la "Querétaro 140".

GUSTAVO BARRALES:

"Se ha tenido un regreso muy positivo. Han sido dos carreras en las que se logró el ritmo necesario para estar entre los 10 mejores de la competencia, eso sin duda es muy motivante para seguir adelante".

"Pero ahora hay que pensar en lo que viene. Querétaro es una pista nada fácil, nos exige muchísimo en todos los aspectos y para ello me he estado preparando en este corto tiempo que se tuvo entre carrera. Me siento listo para ir por un gran resultado".

Este domingo 28 de mayo, NASCAR México Series vive su cuarta fecha de la temporada 2023, siendo el Autódromo de Querétaro el escenario elegido.