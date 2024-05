Gran Premio de Mónaco: Fecha, horarios y dónde ver en vivo la próxima carrera de Checo Pérez

La Formula Uno se prepara para una de sus carreras más glamurosas y prestigiosas del año. El Gran Premio de Mónaco está a la vuelta de la esquina, trayendo consigo toda la elegancia de este circuito callejero que ya fue conquistado una vez por Checo Pérez.

Y con una renovación en puerta, el mexicano seguramente saldrá a dar un gran papel en las calles de Mónaco y así recuperar el segundo lugar del campeonato de pilotos que por ahora ocupa Charles Leclerc de Ferrari.

En la edición 2023 del Gran Premio de Mónaco Max Verstappen fue el que se llevó la posición de honor, seguido de Fernando Alonso de Aston Martin y Esteban Ocon de Alpine.

Checo no pudo repetir la gran carrera del 2022, victoria que le dio la vuelta al mundo, y terminó en el lugar 16 la temporada pasada.

A reminder of how things stand after round 7/24! #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/Nq2I8q6PG3