Gran Premio de Mónaco: Clasificación de pesadilla para Checo en el principado

Nuevamente, el mexicano Checo Pérez tuvo una pésima ronda de clasificación en el circuito callejero de Mónaco. Los cambios en el RB20 no han servido de mucho, por lo que el tapatío tendrá que partir desde los últimos lugares en la carrera del domingo.

Y eso no es todo, el actual campeón del mundo Max Verstappen tampoco pudo sacar lo mejor del auto y terminó en la posición seis, aunque en un circuito tan cerrado como este tendrá que salir muy concentrado para tratar de colarse en el top tres.

Checo logró completar tres vueltas en la Q1; sin embargo, las actualizaciones en el monoplaza y el tráfico en algunas partes de la pista le impidieron marcar un buen tiempo y quedó fuera de la segunda ronda de clasificación.

Y no fue el único que tuvo un mal día; el español de Aston Martin, Fernando Alonso, también quedó fuera en la primera ronda. Alonso fue claro al proponer una clasificación por grupos al menos en esta pista, como se hace actualmente en la F2 y así evitar tanto tráfico en algunos sectores.

Sin embargo, entre todas estas malas noticias, algo de suerte sonrió para checo; una inspección posterior a los autos de Haas hizo que se descubrieran ´inconsistencias técnicas´, por lo que ambos pilotos tendrán que partir desde pits este domingo.

Kevin Magnussen se había clasificado en el sitio 15 y su coequipero Nico Hulkenberg en el 12. Checo Pérez ganará dos lugares en la clasificación, por lo que del sitio 18 en que partiría ahora lo hará desde el 16. Un pequeño consuelo para un fin de semana que consideró perdido.

Ahora bien; entre todo lo malo hubo pilotos que supieron aprovechar este sábado de clasificación; tanto Ferrari como McLaren aprovecharon que los Red Bull andan ´de capa caída´ y se adueñaron de las primeras posiciones.

El top 10 de la parrilla de salida del Gran Premio de Mónaco quedó de la siguiente manera:

La transmisión del Gran Premio de Mónaco iniciará desde las siete de la mañana, tiempo del centro de México, del domingo 26 de mayo a través de la señal de Fox Sports y del canal oficial de la Formula Uno.

