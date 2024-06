Gran Premio de Canadá: Otra quali de pesadilla para Checo; George Russell largará primero

Tras anunciarse la renovación del contrato de Checo Pérez con Red Bull mucho se dijo sobre si el Gran Premio de Canadá sería la oportunidad perfecta para que el mexicano dejara atrás lo ocurrido en Mónaco. Sin embargo, parecía que la suerte tenía otros planes.

Este 8 de junio se llevó a cabo la tercera práctica y la clasificación previa a la carrera en el circuito Gilles Villeneuve, donde el piloto de Guadalajara quedó eliminado en la Q1, muy lejos del nivel que mostró la temporada pasada.

Aunque Max Verstappen, actual campeón del mundo, en más de una ocasión prendió las alarmas en algunos momentos, sobre todo en la Q2 cuando parecía que quedaba fuera de la Q3.

Luego de los problemas en las primeras dos prácticas, Verstappen logró colocarse en el primer puesto de la Q1 superando a un sorpresivo Yuki Tsunoda de RB que se clasificó con el segundo mejor tiempo de la primera ronda.

Lewis Hamilton de Mercedes, Alexander Albon de Williams y Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren también sacaron buenos réditos, pasando sin mayores problemas a la Q2.

Aunque Checo estuvo por unos minutos adentro de la segunda ronda, el cronómetro no estuvo a su favor y quedó fuera por pocas milésimas junto con Valtteri Bottas y Guanyu zhou de Sauber, Esteban Ocon de Alpine y Nico Hulkenberg de Haas.

Not the qualifying result Checo would have been after #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/xH4v6LX0aG