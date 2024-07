GP de Gran Bretaña: Sábado de pesadilla para Checo; Mercedes da la campanada

La clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña no fue lo que el equipo Red Bull esperaba, al menos no en el caso de Checo Pérez que tuvo un despiste a la mitad de la primera ronda, lo que lo dejó prácticamente fuera de la jugada.

Checo no fue el único que tuvo problemas; las condiciones de pista húmeda hicieron que varios pilotos tuvieran problemas, incluido Max Verstappen, actual campeón del mundo.

La sorpresa la dieron los pilotos de Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton, que largarán desde la primera y segunda posición respectivamente; mientras que otro británico, Lando Norris de McLaren, saldrá en la tercera posición. Verstappen saldrá desde el lugar cuatro.

Our top three in qualifying



Russell

Hamilton

Norris #F1 #BritishGP pic.twitter.com/QrfL8WStRT