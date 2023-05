Gimnastas del Club Levic califican al Nacional

Las gimnastas del Club Levic Coatzacoalcos, Marianna Paulina Malpica y Bertha González representarán a Veracruz en el Campeonato Nacional de la especialidad, tras clasificarse en el selectivo estatal celebrado el pasado fin de semana en Boca del Río.

Maripau, al estar lesionada, por su jerarquía recibió el boleto directo en la categoría FIG, mientras su compañera de equipo, Bertha González lo obtuvo en el Nivel 8.

La internacional, Marianna Malpica solo se presentó al evento estatal para cumplir, ya que le fue imposible poder entrar en acción.

Ahora, con la experiencia de varios años en esta disciplina, Maripau buscará no defraudar a quienes siempre han creído en ella, en la competencia a realizarse en unos días en San Luis Potosí,

Mientras que Bertha se creció a la hora de ejecutar sus movimientos en los aparatos, para obtener la puntuación necesaria que la ponen en la siguiente fase.

Ahí, ambas competidoras buscarán el pase a los Juegos Nacionales CONADE.

SUBEN DE NIVEL

Por su parte las pequeñas Bia Vázquez y Frida de Paz lograron pasar al Nivel 4, luego de su destacada participación en el evento donde conquistaron el bronce en la clasificación general.

Bia Vazquez se trajo el segundo lugar en salto y tercero en barras, mientras Frida alcanzó el sexto sitio en piso y décimo en all around ,de 21 atletas de su categorías.

Natalia Navarrete y María Bárbara Wetzel consiguieron el primer y segundo puesto general y por aparatos.

Con 5 metales dorados e igual número de plata las gimnastas del Club Levic hicieron el 1-2 en Nivel 4 categoría 2009 y menores.

Otras que destacaron fueron Nahomi de la Cruz, 2o. en viga, 3o. en barras, 3o. en piso y 3o. en all around; Nicole Plascencia, 1o. en viga, 3o. en salto y piso, y 5o. en all around; Katie Rodriguez, 3o. en viga, 2o. en piso y 4o. en all around.

La alumna de Levic Minatitlán, Angela Rasgado logró 3o. en salto y piso, y 4o. en All around.

También del vecino municipio dieron de qué hablar, Legna Puig, 3o. en all around, 2o. en barras, 3o. en salto, y Angela Rasgado, 3o. en piso y salto, y 4o, en clasificación general (AA).

CON BOLETO

Marianna Paulina Malpica en la categoría FIG

Bertha González, en Nivel 8

OTRAS

Bia Vázquez y Frida de Paz lograron pasar al Nivel 4

Natalia Navarrete y María Bárbara Wetzel consiguieron el primero y segundo puesto general y por aparatos.