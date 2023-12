Gimnastas de Poza Rica representarán a México en torneo internacional

Niñas y jóvenes gimnastas de Poza Rica representarán a México en el Torneo Internacional de Las Flores que se realizará en Costa Rica en el 2024; por ello, están realizando actividades para recaudar los recursos necesarios para el viaje.

La entrenadora Aldobrandesca Herrera Morales indicó que son seis niñas del grupo de gimnasia rítmica de Poza Rica que estarán realizando el viaje para este certamen internacional.

"Vamos a representar con orgullo a nuestro país, México, en Heredia, Costa Rica, en el Torneo Internacional de Las Flores, fuimos invitadas y vamos a ir en mayo del 2024", destacó.

Por ello, están recaudando recursos para solventar parte de los gastos que implicará el viaje para las gimnastas, que han logrado ganar varias medallas y ya recibieron el apoyo de algunas autoridades locales y patrocinadores.

"Nunca me imaginé llegar a estar en un internacional y también más que nada ganar todas estas medallas; implicó nervios, problemas, porque a veces decía ya no quiero pero es un deporte que he llevado por muchos años", expresó la joven Ivanna Sheccid Meraz Sarabia

Será la primera ocasión en que participen en una competencia internacional, en donde esperan lograr buenos resultados previo a lo que serán las Olimpiadas de Paris 2024.