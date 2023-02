Gignac no jugará ante Chivas; ´No hay necesidad de arriesgarlo´

Aunque se viene un partido importante para los Tigres, el DT felino, Marco Antonio Ruiz comentó en conferencia de prensa que el "10" no jugará ante las chivas para no arriesgarlo.

El estratega felino, destacó que el francés aún no ha terminado una semana completa al parejo del equipo, motivo por el cual, pretenden ponerlo entre algodones.

"André no, él va bien, es un gran profesional, pero sí él tiene que tener la semana completa, no hay necesidad de arriesgarlo, pero entendió que lo mejor es seguir con esta rehabilitación en estos días pensando en el siguiente partido", explicó el estratega felino ante los medios de comunicación. "Lo idea es contar con todo el plantel para poder practicar, pero son circunstancias que pasan, ha sido buena semana y esperemos culminarla con buena actuación y un triunfo".

En el entrenamiento de hoy, Tigres repitió la alineación que usaron el jueves en el interescuadras para cerrar su preparación previo al juego frente al Guadalajara.

"Cada partido es distinto, con Juárez fue complicado, pero estuvimos cerca de hacer el gol, que eso te cambia las cosas, pero hemos estado trabajando, en tener variantes, en todos los escenarios, preparamos algunas cosas y si ellos se repliegan, trabajar el partido. Se presentan muchas circunstancias y hay que estar listos para proponer. Ellos tendrán su plan de juego, ellos hacen su trabajo, saben lo que significa el Universitario, pero también hemos preparado cosas, platicamos, tuvimos referencias del rival y trataremos de imponer nuestro estilo y seguir en plan ascendente", expresó.

Por otra parte, en la convivencia con la prensa deportiva, se le cuestionó a Marco Antonio Ruiz sobre su trabajo con el plantel.

"Hablar de porcentajes es relativos, se nos va a medir con lo que vea la gente en la cancha, si hay buen funcionamiento y el resultado, vendrán críticas positivas, sino vendrán señalamientos. He tratado de sacar provecho a lo ya instalado, al buen manejo de pelota, de posesión y busco que sea más agresivo, sobre todo a la hora de perder la pelota, una presión coordinada y hemos ido creciendo", mencionó.

El estratega felino, detalló lo que significa jugar contra las chicas, recordemos que tuvo pasado rojiblanco y levanto un campeonato con el chiverío.

"No me corresponde a mi decir eso, busco ser respetuoso, me tocó jugar, sé lo que representa y Tigres ha crecido, ha ganado aficionados a nivel nacional y en lo deportivo le da credibilidad y mucho peso, los equipos que enfrentan a Tigres lo ven de manera especial y eso genera más responsabilidad y lo debe entender el jugador, tratando de buscar ganar", indicó.

¿Qué pasó con factor?

Otros de los temas que se tocó en la conferencia de prensa es, sobre Diego Laínez.

"Diego lo veo bien, con mucha disposición, venía de tener pocos minutos. Es un jugador que conozco muy bien, la idea es llevarlo de menos a más y que esté peleando la titularidad como cualquier otro del plantel", precisó.