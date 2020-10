Gerardo Martino sobre juego ante Holanda: ´es un resultado justo´

Tras el triunfo ante Holanda, Gerardo Martino recalcó el buen trabajo del tricolor y aseguró que los jugadores hicieron un buen partido, pues durante una hora se jugó muy bien.





´Tuvimos el control y nos asociamos bien y en los últimos 15 minutos jugamos un partido más incómodo, pero por lo demostrado, me parece que le resultado es justo´, expresó el 'Tata', de acuerdo con información de AS.





El argentino no consideró que México haya sorprendido a Holanda, sin embargo aseguró que los jugadores presionaron y manejaron bien la pelota.





Sin embargo, Martino negó que existiera la posibilidad de golear a Países Bajos en su propia casa, aunque señaló que se podría hacer más.





´Creo que merecíamos ganar, no que el partido era para goleada, pudimos hacer uno más, pero ellos también nos pudieron hacer uno, pero no creo que era un partido de muchos goles. La contundencia se trabaja, lo importante es crear esas oportunidades, me preocuparía no generar ese tipo de situaciones´, agregó el estratega, según el medio.