Gattuso habría retirado de entrenamientos a Hirving Lozano

Según el medio italiano ´Corriere dello Sport´, trascendió que el director técnico del Napoli, Gennaro Gattuso corrió del entrenamiento a Hirving Lozano, pese a que el estratega reconoció que no sucedió ningún problema con el atacante.

Cabe señalar que el timonel italiano informó que sí pidió que el ´Chucky´ Lozano dejara la práctica, pues no estaba rindiendo ni dando el 100 por ciento, por lo que le dijo que partiera al vestidor.

´No sucedió nada particular. A veces cuando un jugador no se entrena al 100 por ciento no es un problema si se queda en el vestuario o si va (al entrenamiento). No hay rencor y hoy es un nuevo día´, afirmó para la radiodifusora 'RAI'.

Además, este martes, Lozano entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros, con el fin de medirse para la Final de la Coppa italiana a la Juventus.