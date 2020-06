Ganaba más en el Atlante que en el Real Madrid: Hugo Sánchez

Durante una charla virtual con el ex portero del Atlante, Félix Fernández, Hugo Sánchez reveló que, entre otras cosas, económicamente le redituó más el equipo azulgrana que el Real Madrid.

El exjugador aseguró que después del Mundial, Emilio Azcárraga le ofreció que se le pagara lo que él quisiera y así fue.

´Sí, después del Mundial. Emilio Azcárraga me mandó a llamar después del Mundial y me dice -vente, dice presidencia que te doy lo que tú quieras- Yo le dije no, no, yo quiero seguir jugando. Me dijo: -¿Qué equipo es el que quieres?- En el América no porque ya estuve, en el Necaxa no porque va muy poquita gente a verlo en el Estadio Azteca y dijo bueno el Atlante´ confesó.

Cabe señalar que en ese momento el Atlante era dirigido por Ricardo La Volpe, conocido por su relación polémica con Sánchez.

En ese sentido, señalo que llegó a un buen acuerdo y fue su mejor contrato, pues ganaba más en el Atlante que en el Real Madrid.