Fidel Kuri niega veto al estadio Pirata Fuente

El expropietario de los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Kuri Grajales, salió al paso de las declaraciones del empresario Carlos Bremer, quien había afirmado que el estadio Luis "Pirata" Fuente se encontraba vetado por la FIFA.

En un mensaje a través de redes sociales, Kuri Grajales afirmó que la FIFA no ha emitido ningún veto sobre el estadio y acusó a las autoridades de buscar pretextos para no traer un equipo de primera división al estado de Veracruz.

"Le mando un saludo a Carlos Bremer, la FIFA no ha vetado ningún estadio. Don Carlos no se equivoque no está vetado el estadio, si quieren pretexto para no traer un equipo de primera división es otra cosa, pero el estadio no está vetado", aseveró el ex directivo del Veracruz.

En la grabación, Fidel Kuri se encuentra afuera de las instalaciones del estadio Luis "Pirata" Fuente, en el municipio de Boca del Río, donde actualmente se están llevando a cabo remodelaciones con una inversión de más de 400 millones de pesos por parte del gobierno del estado de Veracruz.

MENSAJE DE ALIENTO A AFICIONADOS ESCUALOS

Kuri Grajales hizo un llamado de aliento a los aficionados y a la porra de los Tiburones Rojos de Veracruz, anticipando el presunto retorno del equipo al futbol profesional.

"Aquí estamos afuera del estadio Luis "Pirata" Fuentes, con tristeza lo veo derrumbado [...] Abrazo a los jarochos el Veracruz regresa a primera división".

Por su parte, Carlos Bremer, durante su visita al municipio de Boca del Río al Foro de Finanzas e Infraestructura de LatinFinance, manifestó que estaban buscando la manera de solucionar el problema del veto para que Veracruz pudiera regresar al circuito del fútbol mexicano.

La remodelación del estadio, según Bremer, podría ayudar a generar eventos deportivos que permitieran a la FIFA revisar la situación y considerar el regreso del equipo a la conurbación de Veracruz.