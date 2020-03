FIFA hace importante rebaja de sueldos a futbolistas

La medida de mayor impacto es la que hace referencia a la petición de que los futbolistas sufran una importante rebaja de su sueldo mientras esta situación siga paralizando el sector. El porcentaje de la rebaja no será lineal, con mayor influencia en los de un potencial más elevado. La Premier League ya ha adoptado por una rebaja medida del cincuenta por ciento, medida que llegará a otras competiciones. Una vez que se recupere la normalidad, los contratos volverían a su estado primario, pero sin olvidar la realidad que rodea a la sociedad y al deporte.

Los clubes no podrán rescindir contrato alguno a jugadores o técnicos y la creación de un fondo económico de importante con cientos de millones de euros, en el que participarán todos los actores del fútbol es otra de las medidas estrella. El citado fondo será la garantía para que el fútbol pueda mantener su actual estructura. Aquí estarán implicados todos. Empezando por la FIFA ; siguiendo por las confederaciones, federaciones, jugadores, televisiones, patrocinadores... La creación del fondo tardará un poco más en llegar.

Durante esta situación provocada por el COVID-19 los clubes no tienen obligación de ceder jugadores a sus selecciones. Los jugadores y clubes deben estar localizados para eventuales pruebas antidoping,

Podrían ser motivo de sanción los siguientes supuestos: despidos unilaterales, clubes que no pagan, jugadores que abandonan los países de los equipos con los que tienen vínculo sin motivo aparente, jugadores que no reportan el trabajo que realizan, equipos que no cuidan del estado de salud de los jugadores, discriminación por el país de origen de un jugador, que un club se niegue a aceptar de nuevo a un jugador que ha sido cedido, rechazar el pago de cláusulas que figuran en los contratos.